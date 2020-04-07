Всего в стране уже больше семи тысяч случаев заражения
Число новых заболевших коронавирусом в России за сутки составило 1154. Они выявлены в 43 регионах, сообщает оперштаб.
Всего в стране зарегистрировано 7497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе. Больше всего больных в Москве – 5181, за сутки в столице появилось 697 новых случаев заражения.
За всё время выписано из больных 494 выздоровевших пациентов.
За сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом, из них двое в Москве, за весь период умерли в стране 58 человек.
В Бурятии 50 случаев заражения, одна пациентка накануне скончалась.
Число новых больных коронавирусом в России за сутки перевалило за тысячу
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