Улан-удэнец ограбил старика за то, что он не поздоровался

Пьяный грабитель порвал пожилому дачнику майку



В начале августа 2019 года 42-летний житель Улан-Удэ один распивал спиртное в СНТ. Ни спиртного, ни денег не хватило, и он стал искать собутыльника.



Проходя мимо одного из домов, мужчина заглянул через забор в ограду и увидел дедушку, который собирал ягоды с куста. Улан-удэнец протянул через калитку руку и сказал: «Здорово!», на что пенсионер ответил: «Что надо?» Незваный гость рассердился и спросил: «Чего не здороваешься?». Дедушка ответил: «Я вас не знаю», после чего мужчина ушёл.



Спустя четыре часа, когда пожилой дачник собирался уезжать, на веранде он вновь увидел перед собой незваного гостя. Мужчина, открыв задвижку, без спроса вошёл в ограду, а затем в дом. Дед пытался прогнать мужчину, говорил: «Что хотел?», на что мужчина молча подошёл к столу и схватил 650 рублей. После этого грабитель вышел из дома.



Старик побежал вдогонку, завязалась драка, мужчина порвал деду майку. При этом он кричал, что дед ему якобы должен денег. Затем вырвался и убежал.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий грабитель был установлен. В ходе расследования вину он признал, ущерб потерпевшему возместил, принёс извинения. Ранее не судим. Суд, признав его виновным в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни, назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Дарима Бадмажапова.

