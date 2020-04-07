Он надеялся, что огонь не перекинется на лес из-за ручья
В полицию поступило сообщение о возгорании леса в нескольких километрах от города Сретенск в Забайкальском крае.
Было установлено, что рядом с лесом находятся сенокосные угодья. Полицейские, предположив, что лесной пожар мог начаться из-за пала травы, установили владельца угодий.
Мужчина поджёг траву на пастбище и не контролировал пал. Надеясь, что из-за ручья, который разделяет лес и сенокосные угодья, огонь не перекинется на лес, мужчина уехал домой.
В результате его действий сгорело шесть гектаров леса, ущерб оценён в 76 тысяч рублей.
В отношении жителя Сретенска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец, выжигая пастбище, поджёг лес
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