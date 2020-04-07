В Иркутской области активно выявляют фейки о коронавирусе

За неделю выявлено свыше 10 фейковых сообщений



В Иркутской области за последнюю неделю установлено более 10 случаев, когда пользователи мессенджеров и соцсетей получали текстовые, а также аудио сообщения с изложением недостоверной информации о ситуации с коронавирусом. Все эти сообщения в последующем неоднократно опровергались органами власти, полицией и другими правоохранительными органами.



В частности, опровергнуты данные о госпитализации в Братске иностранца, наличии заболевших коронавирусом несовершеннолетних, находящихся на лечении в одной из больниц Иркутска, заразившихся полицейских, смерти одного из пациентов от коронавируса, привлечении к ответственности взрослых при нахождении их детей в общественном месте.



Одним из первых сообщений стало предупреждение о том, что люди в дезинфекционной одежде проникают в дома граждан и, распыляя газ из баллончика, выносят все из квартиры. Никаких происшествий подобного рода в регионе не было. Аналогичная дезинформация распространялась в других регионах страны и тоже была опровергнута властями.



В другом случае 20-летняя студентка рассказала, что количество заразившихся превышает 30 человек и эту информацию скрывают от общественности. В отношении нее ведется административное расследование. Девушка принесла извинения за необдуманный поступок.



- Одним из главных признаков фейков является ссылка на знакомых специалистов из сферы здравоохранения, дальних родственников либо очевидцев. Далее, под предлогом предупредить об опасности, сообщаются заведомо ложные сведения, кратно увеличивающие масштабы происшествия и его последствия. Недостоверная информация чаще всего адресована родителям или пожилым людям, которые более эмоционально реагируют на ситуацию и пересылают такую ее в различные чаты, вынося на широкое обсуждение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

