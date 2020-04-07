Житель Бурятии получил «условку» за наркотики в гараже

Происшествия, Фото: из архива

Марихуану он хранил в гараже



Житель Хоринского района Бурятии осуждён за незаконное приобретение и хранение марихуаны. Часть «травки» он выкурил, оставшееся упаковал в пакет и хранил в гараже.



Сотрудники полиции наркотическое вещество в крупном размере изъяли.



В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме. Дело рассмотрено в порядке особого производства.



Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, с возложением дополнительных обязанностей.



3 марта 2020 года приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.

