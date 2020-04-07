Марихуану он хранил в гараже
Житель Хоринского района Бурятии осуждён за незаконное приобретение и хранение марихуаны. Часть «травки» он выкурил, оставшееся упаковал в пакет и хранил в гараже.
Сотрудники полиции наркотическое вещество в крупном размере изъяли.
В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме. Дело рассмотрено в порядке особого производства.
Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, с возложением дополнительных обязанностей.
3 марта 2020 года приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.
Житель Бурятии получил «условку» за наркотики в гараже
Происшествия, Фото:
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