Мужчина метил в руку, а попал в грудную клетку
13 февраля Хоринский районный суд в Бурятии вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, убившего друга.
Пьяный мужчина ударил приятеля ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте происшествия от обильной кровопотери.
В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину. Он пояснил, нанёс один удар ножом в область грудной клетки, однако хотел попасть в левую руку. Убивать его не хотел, заверял мужчина.
Суд признал его виновным в убийстве. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил, так как обжалован адвокатом подсудимого, сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.
Житель Бурятии случайно убил друга
Происшествия, Фото:
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