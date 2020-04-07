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Житель Бурятии случайно убил друга

Житель Бурятии случайно убил друга
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина метил в руку, а попал в грудную клетку

13 февраля Хоринский районный суд в Бурятии вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, убившего друга.

Пьяный мужчина ударил приятеля ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте происшествия от обильной кровопотери.

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину. Он пояснил, нанёс один удар ножом в область грудной клетки, однако хотел попасть в левую руку. Убивать его не хотел, заверял мужчина.

Суд признал его виновным в убийстве. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, так как обжалован адвокатом подсудимого, сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.

убийство
 
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