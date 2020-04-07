Потушено за сутки пять лесных пожаров
За последние сутки в Бурятии проводились работы по тушению семи лесных пожаров в Заиграевском, Иволгинском, Мухоршибирском, Тарбагатайском, Хоринском и Бичурском районах. Все лесные пожары возникли по вине человека.
На утро 7 апреля пять лесных пожаров в Заиграевском, Иволгинском, Мухоршибирском, Тарбагатайском и Хоринском районах ликвидированы.
Продолжается тушение двух очагов возгорания в Бичурском районе, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 60 га. На тушении работает 79 человек, дополнительно направлены 40 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 6 апреля введён особый противопожарный режим в границах 17 районов. На севере республики, в границах Баунтовского, Курумканского, Муйского и Северо-Байкальский района, а также в городе Северобайкальске особый противопожарный режим будет введён с 1 мая.
В Бурятии действует два лесных пожара
Происшествия, Фото:
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