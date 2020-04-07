Улан-удэнец покупал алкоголь при помощи украденной карты

Его поймали благодаря камерам видеонаблюдения



В Железнодорожном районе Улан-Удэ 1 апреля в полицию поступило заявление от 34-летней горожанки. Женщина рассказала, что потеряла бесконтактную банковскую карту, а с её счета пропало около пяти тысяч рублей.



Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения в магазинах, где вор совершал покупки с чужой карты. По горячим следам оперативники задержали 19-летнего подозреваемого. Молодой человек несколько раз бесконтактным способом покупал алкоголь в магазинах Железнодорожного района.



Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.3 УК РФ. В ходе следствия подозреваемый возместил часть украденных денег. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

