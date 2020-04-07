Его поймали благодаря камерам видеонаблюдения
В Железнодорожном районе Улан-Удэ 1 апреля в полицию поступило заявление от 34-летней горожанки. Женщина рассказала, что потеряла бесконтактную банковскую карту, а с её счета пропало около пяти тысяч рублей.
Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения в магазинах, где вор совершал покупки с чужой карты. По горячим следам оперативники задержали 19-летнего подозреваемого. Молодой человек несколько раз бесконтактным способом покупал алкоголь в магазинах Железнодорожного района.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.3 УК РФ. В ходе следствия подозреваемый возместил часть украденных денег. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец покупал алкоголь при помощи украденной карты
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 07.04.2020
Выросло и число заразившихся детей
Сегодня скончалась 73-летняя женщина с коронавирусной инфекцией
17-летний парень уже попадал в поле зрения правоохранителей
В Бурятии введён особый противопожарный режим
Спецавтомобиль был припаркован около больницы
Председатель МЖК обвиняется в подкупе и отмывании имущества
Гаджеты она успела продать
Следователи не выявили криминальный характер инцидента
Девушка отобрала телефон в гостях у знакомой
Он убил свою сожительницу и пытался расправиться с её сестрой
В период самоизоляции на дорогах резко сократился транспорт
Это первый зарегистрированный случая смерти от коронавируса в Сибири
У женщины имеются тяжёлые сопутствующие заболевания
Заболевшие люди приехали из Москвы, США, Армении
Девочка была в детском удерживающем устройстве