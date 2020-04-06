В Иркутской области поймали угонщиков «скорой»

Спецавтомобиль был припаркован около больницы
Накануне в дежурную часть отдела полиции Нижнеилимского района Иркутской области обратился врач медучреждения, расположенного в посёлке Видим. Женщина сообщила, что с парковки был угнан служебный автомобиль марки «УАЗ».
Оперативники, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Предварительно установили, что машина направилась по автодороге «Вилюй» в сторону Братска. На поиски спецтехники были ориентированы все дежурные наряды ГИБДД.
В ходе поисков спецавтомобиля сыщики нашли его в одном их гаражных кооперативов. Предполагаемые автоугонщики задержаны и доставлены в полицию. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 32 до 43 лет. Один из них ранее судим.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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