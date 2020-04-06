Улан-удэнка украла колонку и телефоны

Гаджеты она успела продать



В конце марта 19-летняя улан-удэнка, находясь в гостях у знакомых молодых людей, украла два сотовых телефона и колонку. Общий ущерб составил более 22 тысяч рублей.



Украденная колонка изъята сотрудниками полиции, сотовые телефоны девушка успела продать.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

