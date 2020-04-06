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Улан-удэнка украла колонку и телефоны

Улан-удэнка украла колонку и телефоны
Происшествия, 
Гаджеты она успела продать

В конце марта 19-летняя улан-удэнка, находясь в гостях у знакомых молодых людей, украла два сотовых телефона и колонку. Общий ущерб составил более 22 тысяч рублей.

Украденная колонка изъята сотрудниками полиции, сотовые телефоны девушка успела продать.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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