В Иркутской области из-за коронавируса вдвое снизилось число ДТП

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В период самоизоляции на дорогах резко сократился транспорт



В Иркутской области в период самоизоляции вдвое сократилось количество ДТП.



По данным статистики Госавтоинспекции, с 30 марта по 5 апреля, зарегистрировано 25аварий, в которых один человек погиб и 38 получили различные травмы.



К примеру, в первую неделю марта произошло 58 аварий, в которых четыре человека погибли, 67 получили травмы.



К одной из основных причин снижения аварийности сотрудники полиции относят сокращение количества транспорта на дорогах, в связи с введением режима самоизоляции на фоне пандемиии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Рейтинг причин ДТП возглавляет нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, не предоставление преимущества пешеходам при переходе пешеходного перехода, нарушение очерёдности проезда перекрёстка и иные нарушения.





