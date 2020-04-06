В Иркутске в ДТП пострадала 4-летняя девочка

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девочка была в детском удерживающем устройстве



В Иркутске сегодня около 9 часов утра на перекрёстке объездной дороги мкрн. Первомайский – ул. Вампилова столкнулись автомобили «Мазда Демио» и «Тойота Тундра». За рулём обеих иномарок находились женщины.



Медицинская помощь понадобилась 38-летней водительнице «Мазды» и 4-летней пассажирке.



В момент аварии девочка находилась в детском удерживающем устройстве, что, возможно, поспособствовало избежать более тяжёлых и трагических последствий.



В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

