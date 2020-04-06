Распространительницу фейка о коронавирусе поймали в Иркутской области

Накануне полицейские обратили внимание на размещённую в социальных сетях о том, что у главврача больницы в Иркутской области якобы подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. В действительности главный врач находился на самоизоляции, строго соблюдал все ограничения и не имел никаких симптомов.
Сотрудники полиции установили, что распространителем информации является 39-летняя женщина. Полицейские опросили её.
- В «Вайбере» написала недостоверную информацию, в которой была упомянута наш главврач. Информация неподтверждённая, из серии «одна бабка сказала». Но вот так вот получилось, - рассказала женщина на допросе.
Она призналась в содеянном и принесла извинения за свой необдуманный поступок.
- К настоящему времени вынесено определение о возбуждении административного производства в соответствии с частью 9 статьи 13.15 КоАП «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Чите 30 тысяч рублей штрафа заплатит местный блогер. Мужчина в Интернете разместил видео с недостоверной информацией о том, что в регионе есть коронавирусная инфекция.
Сегодня стало известно о том, что распространителя фейка о 60 больных поймали и в Улан-Удэ.