Она украла микроволновую печь и DVD-проигрыватель
В полицию Читинского района поступило сообщение от жителя посёлка Атамановка, о том, что неизвестные украли микроволновую печь и DVD-проигрыватель.
Мужчина, вернувшись домой с работы, обнаружил разбитое окно и отсутствие имущества.
Сотрудники полиции изъяли отпечатки пальцев, по которым удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница, она была доставлена в полицию, где во всём призналась.
Выяснилось, что подозреваемая решила отомстить своему односельчанину, так как накануне между ними произошёл конфликт.
По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают место сбыта похищенного, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалка из-за мести обчистила дом сельчанина
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