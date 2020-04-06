Забайкалка из-за мести обчистила дом сельчанина

Она украла микроволновую печь и DVD-проигрыватель



В полицию Читинского района поступило сообщение от жителя посёлка Атамановка, о том, что неизвестные украли микроволновую печь и DVD-проигрыватель.



Мужчина, вернувшись домой с работы, обнаружил разбитое окно и отсутствие имущества.



Сотрудники полиции изъяли отпечатки пальцев, по которым удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница, она была доставлена в полицию, где во всём призналась.



Выяснилось, что подозреваемая решила отомстить своему односельчанину, так как накануне между ними произошёл конфликт.



По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают место сбыта похищенного, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

