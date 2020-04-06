У мужчины обнаружили марихуану
Днём 3 апреля сотрудники патрульно-постовой службы на улице Октябрьская в Улан-Удэ за распитие алкоголя задержали 38-летнего горожанина. При досмотре у него обнаружили более 260 граммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
Кроме того, у него установлен факт потребления запрещённого вещества. За незаконное употребление запрещённых веществ мужчина привлечён к административной ответственности, сообщает МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ на наркомана возбудили дело
Происшествия, Фото:
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