В Улан-Удэ на наркомана возбудили дело

У мужчины обнаружили марихуану



Днём 3 апреля сотрудники патрульно-постовой службы на улице Октябрьская в Улан-Удэ за распитие алкоголя задержали 38-летнего горожанина. При досмотре у него обнаружили более 260 граммов марихуаны.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



Кроме того, у него установлен факт потребления запрещённого вещества. За незаконное употребление запрещённых веществ мужчина привлечён к административной ответственности, сообщает МВД по Бурятии.

