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В Улан-Удэ пропал мужчина с татуировкой медведя

В Улан-Удэ пропал мужчина с татуировкой медведя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина ушёл из дома ещё в начале февраля

Полиция разыскивает 50-летнего Баира Шойбонова. Он 10 февраля ушёл из дома по проспекту 50-летия Октября в Улан-Удэ, и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили в МВД по Бурятии.

В последний раз его видели в феврале 2020 года в районе остановки «Элеватор».

Приметы: азиатской внешности, на вид около 50 лет.

Был одет: камуфляжная куртка темно-зелёного цвета, чёрная шапка и джинсы синего цвета. Документов при себе не имеет.

Особые приметы: на плече татуировка с изображением медведя, на ноге имеется татуировка с изображением паука, на кисти татуировка буква «А».

При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 89835356091, 89240111311, 8(3012)44-02-02.


пропавшие без вести
 
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