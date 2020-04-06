В Улан-Удэ пропал мужчина с татуировкой медведя





Полиция разыскивает 50-летнего Баира Шойбонова. Он 10 февраля ушёл из дома по проспекту 50-летия Октября в Улан-Удэ, и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили в МВД по Бурятии.В последний раз его видели в феврале 2020 года в районе остановки «Элеватор».азиатской внешности, на вид около 50 лет.камуфляжная куртка темно-зелёного цвета, чёрная шапка и джинсы синего цвета. Документов при себе не имеет.на плече татуировка с изображением медведя, на ноге имеется татуировка с изображением паука, на кисти татуировка буква «А».При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 89835356091, 89240111311, 8(3012)44-02-02.