В Улан-Удэ пропал мужчина с татуировкой медведя

Мужчина ушёл из дома ещё в начале февраля
Полиция разыскивает 50-летнего Баира Шойбонова. Он 10 февраля ушёл из дома по проспекту 50-летия Октября в Улан-Удэ, и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили в МВД по Бурятии.
В последний раз его видели в феврале 2020 года в районе остановки «Элеватор».
Приметы:
азиатской внешности, на вид около 50 лет.
Был одет:
камуфляжная куртка темно-зелёного цвета, чёрная шапка и джинсы синего цвета. Документов при себе не имеет.
Особые приметы:
на плече татуировка с изображением медведя, на ноге имеется татуировка с изображением паука, на кисти татуировка буква «А».
При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 89835356091, 89240111311, 8(3012)44-02-02.
Мужчина ушёл из дома ещё в начале февраля
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