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В Улан-Удэ орудовал серийный вор из района

В Улан-Удэ орудовал серийный вор из района
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Вор также избил и ограбил знакомого

25 марта в отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление от 32-летнего жителя пригородного садоводческого товарищества. Неизвестный проник на территорию строящегося объекта по ул. Революции 1905 года и из вагончика украл строительные инструменты. Ущерб составил около 160 тысяч рублей.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД по Улан-Удэ поймали вора. Им оказался неработающий 28-летний житель Кижингинского района.

Вскоре следствие установило его причастность другим преступлениям.

Так, 26 марта мужчина, взломав багажник припаркованного автомобиля, украл набор инструментов, зарядное устройство и запасное колесо. Ущерб составил более четырёх тысяч рублей.

28 марта в ходе распития спиртного нанёс побои 36-летнему знакомому и отобрал два сотовых телефона. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.

3 апреля совершил квартирную кражу у 67-летнего пенсионера. Из его дома вынес инструменты, кабель и другое имущество. Ущерб составил четыре тысячи рублей.

Основную часть похищенного вор сбыл, вырученные деньги потратил на собственные нужды.

- Был задержан за избиение человека, за кражу телефонов, - признался задержанный на допросе в полиции.

- Зачем человека избили? Чтобы телефоны забрать? – уточнил сотрудник.

- Да. Чтобы телефоны забрать. Ещё машину ограбил. Забрали отбойные молотки и, эти, как их, болгарки, - добавил мужчина.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», «Грабёж». Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.

кража грабеж
 
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