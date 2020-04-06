В Улан-Удэ орудовал серийный вор из района

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Вор также избил и ограбил знакомого



25 марта в отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление от 32-летнего жителя пригородного садоводческого товарищества. Неизвестный проник на территорию строящегося объекта по ул. Революции 1905 года и из вагончика украл строительные инструменты. Ущерб составил около 160 тысяч рублей.



Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД по Улан-Удэ поймали вора. Им оказался неработающий 28-летний житель Кижингинского района.



Вскоре следствие установило его причастность другим преступлениям.



Так, 26 марта мужчина, взломав багажник припаркованного автомобиля, украл набор инструментов, зарядное устройство и запасное колесо. Ущерб составил более четырёх тысяч рублей.



28 марта в ходе распития спиртного нанёс побои 36-летнему знакомому и отобрал два сотовых телефона. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.



3 апреля совершил квартирную кражу у 67-летнего пенсионера. Из его дома вынес инструменты, кабель и другое имущество. Ущерб составил четыре тысячи рублей.



Основную часть похищенного вор сбыл, вырученные деньги потратил на собственные нужды.



- Был задержан за избиение человека, за кражу телефонов, - признался задержанный на допросе в полиции.



- Зачем человека избили? Чтобы телефоны забрать? – уточнил сотрудник.



- Да. Чтобы телефоны забрать. Ещё машину ограбил. Забрали отбойные молотки и, эти, как их, болгарки, - добавил мужчина.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», «Грабёж». Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.



