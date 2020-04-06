Иркутянин в надежде на «компенсацию из-за карантина» был обманут

Мошенники убедили перевести им 21 тысячу рублей



Накануне внимание 57-летнего жителя Иркутска привлекла рекламная запись, размещённая в Инстаграм, где говорилось о якобы положенных выплатах из-за «введённого карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции». Иркутянин проследовал по указанной ссылке и заполнил необходимые анкеты, указав свои персональные данные. После обработки заявки гражданин получил сообщение о полагающихся ему компенсациях в размере 270 тысяч рублей.



Условием получения суммы являлась дистанционная оплата за работу юриста. После перечисления взноса, мужчине вновь пришло предложение заплатить, но уже за банковскую комиссию.



В последующем он внёс деньги за оформление документов, создание электронной подписи, первоначальную регистрацию, проверку безопасности финансовой операции и др. Лишь после девятой транзакции на общую сумму 21 тысячу рублей мужчина остановился и сообщил о произошедшем в полицию.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

