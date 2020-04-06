Мошенники убедили перевести им 21 тысячу рублей
Накануне внимание 57-летнего жителя Иркутска привлекла рекламная запись, размещённая в Инстаграм, где говорилось о якобы положенных выплатах из-за «введённого карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции». Иркутянин проследовал по указанной ссылке и заполнил необходимые анкеты, указав свои персональные данные. После обработки заявки гражданин получил сообщение о полагающихся ему компенсациях в размере 270 тысяч рублей.
Условием получения суммы являлась дистанционная оплата за работу юриста. После перечисления взноса, мужчине вновь пришло предложение заплатить, но уже за банковскую комиссию.
В последующем он внёс деньги за оформление документов, создание электронной подписи, первоначальную регистрацию, проверку безопасности финансовой операции и др. Лишь после девятой транзакции на общую сумму 21 тысячу рублей мужчина остановился и сообщил о произошедшем в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин в надежде на «компенсацию из-за карантина» был обманут
Происшествия, Фото:
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