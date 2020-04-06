Читинца, насмерть сбившего пешехода, посадили

Водитель был лишён прав



29-летний читинец осуждён по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



В марте 2019 года, вечером, ранее лишённый водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина двигался на автомобиле по улице Лазо с высокой скоростью. Водитель сбил идущего по дороге пешехода. Он спустя 10 дней от полученных тяжких телесных повреждений скончался.



Несмотря на непризнание водителем своей вины, сторона обвинения предоставила суду доказательства, достаточные для обвинительного приговора.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на три года.



Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников погибшего в сумме 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Приговор суда в законную силу не вступил.

