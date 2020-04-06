В Иркутской области внедорожник ушёл под лёд

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Рыбаки успели покинуть автомобиль



Накануне утром в одном из заливов Иркутского водохранилища под лёд провалился автомобиль Nissan X-trail. Водителю и пассажиру удалось покинуть его.



- Рыбаки решили проехать из залива Большой Калей в сторону залива Курминский. В темноте потеряли ориентир. В районе бухты Девичьей на расстоянии 300-400 метров от берега лёд проломился. Автомобиль ушёл под воду на глубину более 25 метров. Мужчины вовремя покинули тонущий автомобиль, и, надо заметить, вообще родились в рубашке. Буквально в 200 метрах от места провала начинается открытая вода. В самих заливах лед напитан водой, имеет игольчатую структуру, а потому достаточно хрупкий. Выезд на него категорически запрещен, - рассказал старший госинспектор по маломерным судам Андрей Голубев.



По его словам, в районе были проведены работы по установке дополнительных запрещающих знаков и аншлагов, возведены искусственные преграды в местах возможных съездов.



В соответствии с законом, проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещен. Нарушение правил влечёт предупреждение или наложение административного штрафа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

