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В Иркутской области внедорожник ушёл под лёд

В Иркутской области внедорожник ушёл под лёд
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Рыбаки успели покинуть автомобиль

Накануне утром в одном из заливов Иркутского водохранилища под лёд провалился автомобиль Nissan X-trail. Водителю и пассажиру удалось покинуть его.

- Рыбаки решили проехать из залива Большой Калей в сторону залива Курминский. В темноте потеряли ориентир. В районе бухты Девичьей на расстоянии 300-400 метров от берега лёд проломился. Автомобиль ушёл под воду на глубину более 25 метров. Мужчины вовремя покинули тонущий автомобиль, и, надо заметить, вообще родились в рубашке. Буквально в 200 метрах от места провала начинается открытая вода. В самих заливах лед напитан водой, имеет игольчатую структуру, а потому достаточно хрупкий. Выезд на него категорически запрещен, - рассказал старший госинспектор по маломерным судам Андрей Голубев.

По его словам, в районе были проведены работы по установке дополнительных запрещающих знаков и аншлагов, возведены искусственные преграды в местах возможных съездов.

В соответствии с законом, проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещен. Нарушение правил влечёт предупреждение или наложение административного штрафа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 
провалы под лед
 
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