Жители Бурятии застряли в аэропорту в Южной Корее

Среди 128 человек, находящихся в транзитной зоне, есть жители Бурятии
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил руководству рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете РФ письмо с просьбой открыть небо для вывоза из транзитной зоны в Южной Корее 128 жителей Дальнего Востока, сообщает РИА Новости.
Среди 128 россиян, застрявших в транзитной зоне в Южной Корее, есть жители Бурятии, Сахалина, Приморья и Хабаровского края.
В ночь с 3 на 4 апреля Россия остановила все международные пассажирские авиарейсы, включая вывозные. Сделано это было «в целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории России». Вице-премьер Татьяна Голикова позже заявила, что вывоз граждан из-за рубежа не остановлен, просто взят тайм-аут на два дня.
Известно, что авиакомпания «Аврора» уже готовит три борта для вывоза российских туристов. Планируется сделать по одному рейсу из Южной Кореи на Сахалин, в Приморье и Хабаровский край. Предполагается, что губернаторы других регионов также направят подобные письма Собянину.
Сообщается, что вернувшихся из Кореи на 14 дней планируется поместить в обсерваторы на карантин. В Хабаровск прилетят не только местные жители, но и люди из других регионов Дальнего Востока - они также останутся в Хабаровске на время карантина, уточняет РИА Новости.
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Происшествия, Фото:
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