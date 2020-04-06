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В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Тойота»

В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Тойота»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на Спиртзаводском тракте

В воскресенье, 5 апреля, около 12 часов на втором километре Спиртзаводского тракта в Улан-Удэ, на отвороте на «Абсолют» произошло небольшое ДТП.

Пенсионер на Toyota Corolla поворачивал налево, когда произошло столкновение с Nissan Еlgrand.

В аварии никто не пострадал.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Сосновом Бору произошло ДТП по вине пьяного водителя, поехавшего за очередной порцией спиртного. В столкновении пассажир пробил головой лобовое стекло.
ДТП
 
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