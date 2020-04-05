Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 тысяч

В России 658 новых случаев заражения коронавирусом



За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев заражения коронавирусом. общее число заболевших — 5389 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.



Умерли 45 человек, 355 пациентов выздоровели.



Случаи заболевания COVID-19 выявлены в 79 регионах России, впервые диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен в Камчатском крае.



В Бурятии, напомним, 35 пациентов.

