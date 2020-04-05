В Улан-Удэ в аварию попала машина «Почты России»





Сегодня около 10 часов в Улан-Удэ произошло ДТП с участием автомобиля «Почты России».На выезде с развязки двигавшаяся со стороны Истока в центр города «Нива» врезалась в ВАЗ – служебное авто с логотипом «Почты России».Обошлось без пострадавших.