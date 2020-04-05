Сегодня около 10 часов в Улан-Удэ произошло ДТП с участием автомобиля «Почты России».
На выезде с развязки двигавшаяся со стороны Истока в центр города «Нива» врезалась в ВАЗ – служебное авто с логотипом «Почты России».
Обошлось без пострадавших.
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05 Апреля
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03 Апреля
07:33
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В Улан-Удэ в аварию попала машина «Почты России»
Происшествия, Фото:
Столкнулись «Нива» и ВАЗ
Сегодня около 10 часов в Улан-Удэ произошло ДТП с участием автомобиля «Почты России».
На выезде с развязки двигавшаяся со стороны Истока в центр города «Нива» врезалась в ВАЗ – служебное авто с логотипом «Почты России».
Обошлось без пострадавших.
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