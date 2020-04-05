В Улан-Удэ пьяный пенсионер на «Шкоде» устроил ДТП

















Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Сосновом Бору



Водители не получили травм. Не пострадала и собака, которая была в салоне виновника аварии.Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Сосновом Бору пьяный водитель устроил ДТП , в котором пассажир другой машины головой пробил лобовое стекло.









В субботу, 4 апреля, около 9.30 часов в Улан-Удэ произошло ДТП по вине пьяного водителя «Шкоды». Он двигался в сторону 502 километра, когда не справился с управлением и врезался в автомобиль «Форд». Водитель «Форда» следовал навстречу в направлении проспекта Автомобилистов.Машинам предстоит серьёзный ремонт. У «Форда» вывернуло ступицу заднего колеса.