 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Апреля

04 Апреля

03 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ пьяный пенсионер на «Шкоде» устроил ДТП

В Улан-Удэ пьяный пенсионер на «Шкоде» устроил ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
«Шкода» врезалась в «Форд»

В субботу, 4 апреля, около 9.30 часов в Улан-Удэ произошло ДТП по вине пьяного водителя «Шкоды». Он двигался в сторону 502 километра, когда не справился с управлением и врезался в автомобиль «Форд». Водитель «Форда» следовал навстречу в направлении проспекта Автомобилистов.

Машинам предстоит серьёзный ремонт. У «Форда» вывернуло ступицу заднего колеса. 



 

Водители не получили травм. Не пострадала и собака, которая была в салоне виновника аварии.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Сосновом Бору пьяный водитель устроил ДТП, в котором пассажир другой машины головой пробил лобовое стекло.



ДТП алкогольное опьянение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Врач рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Врач рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Происшествия, 05.04.2020
«У нас челюсть упала», - поделился главврач больницы в Коммунарке
В Улан-Удэ пассажир пробил головой стекло из-за пьяного водителя
В Улан-Удэ пассажир пробил головой стекло из-за пьяного водителя
Происшествия, 05.04.2020
Пьяный водитель после ДТП едва не уснул на месте
В Бурятии число больных коронавирусом осталось прежним
В Бурятии число больных коронавирусом осталось прежним
Происшествия, 05.04.2020
В реанимации находятся пять пациентов с COVID-19
Бурятия в тройке лидеров по коронавирусу на сто тысяч населения
Бурятия в тройке лидеров по коронавирусу на сто тысяч населения
Происшествия, 05.04.2020
Бурятия по числу заболевших на сто тысяч населения обогнала Санкт-Петербург
В Бурятии тушат один лесной пожар
В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия, 04.04.2020
Три пожара ликвидированы
Забайкалец украл телевизор и монитор
Забайкалец украл телевизор и монитор
Происшествия, 03.04.2020
Ущерб составил 40 тысяч рублей
МЧС: Выход на лёд Байкала сопряжен со смертельным риском
МЧС: Выход на лёд Байкала сопряжен со смертельным риском
Происшествия, 03.04.2020
Негативные процессы, приводящие к быстрому разрушению льда, значительно повышают риск происшествий
В Братске рецидивист угнал гоночную «Жигули»
В Братске рецидивист угнал гоночную «Жигули»
Происшествия, 03.04.2020
Молодой человек только освободился из мест лишения свободы

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^