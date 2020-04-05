«У нас челюсть упала», - поделился главврач больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России. Фильм RT «Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка и Денис Проценко» (18+) о работе врачей в больнице опубликован на YouTube, передаёт «Лента.Ру».
«Когда мы набрали первый пул больных, и начали анализировать, у нас челюсть упала», — поделился врач.
Он подтвердил, что возраст поступивших в больницу заражённых часто был ниже, чем прогнозировалось.
31 марта стало известно, что сам Проценко также заразился коронавирусом. По словам его коллег, врач находится в удовлетворительном состоянии в самой больнице. Проценко, в свою очередь, заявил, что продолжает работать, однако изолировался в своём кабинете.
По последним данным, в России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. Из них 43 человека умерло, еще 333 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,1 миллиона зараженных.
Сегодня стало известно, что в Бурятии продлят режим всеобщей самоизоляции. Указ главы пока готовится.
Врач рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
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