Его поймали на месте
Днём 3 апреля в полицию Тарбагатайского района обратился лесничий. Он сообщил, что на территории Заудинского участкового лесничества в 3 км. от посёлка Николаевский идёт незаконная рубка.
Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что 23-летний неработающий местный житель вырубил около семи кубометров сосен. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 70 тысяч рублей.
Отметим, молодой человек ранее судим за аналогичное преступление.
С места происшествия изъяты заготовленный лес и бензопила.
Возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении гражданина составлен протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ – за нарушение ограничительных мероприятий, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии 23-летний парень незаконно рубил лес
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«У нас челюсть упала», - поделился главврач больницы в Коммунарке
Его поймали на месте
Пьяный водитель после ДТП едва не уснул на месте
Девушка перевела деньги друзьям
Оба мужчины ранее судимы
В реанимации находятся пять пациентов с COVID-19
Бурятия по числу заболевших на сто тысяч населения обогнала Санкт-Петербург
Женщина получила условный срок
Происшествия, 04.04.2020
Ущерб составил 10 тысяч рублей
Происшествия, 04.04.2020
Три пожара ликвидированы
Ущерб составил 40 тысяч рублей
Негативные процессы, приводящие к быстрому разрушению льда, значительно повышают риск происшествий
Молодой человек только освободился из мест лишения свободы
Все пожары произошли за сутки
Он уехал в другой регион на заработки