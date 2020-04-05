В Бурятии 23-летний парень незаконно рубил лес

Его поймали на месте



Днём 3 апреля в полицию Тарбагатайского района обратился лесничий. Он сообщил, что на территории Заудинского участкового лесничества в 3 км. от посёлка Николаевский идёт незаконная рубка.



Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что 23-летний неработающий местный житель вырубил около семи кубометров сосен. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 70 тысяч рублей.



Отметим, молодой человек ранее судим за аналогичное преступление.



С места происшествия изъяты заготовленный лес и бензопила.



Возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении гражданина составлен протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ – за нарушение ограничительных мероприятий, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

