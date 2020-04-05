В Бурятии пациенты тубдиспансера готовили наркотики в лесу





Вечером 2 апреля в Кяхтинском районе Бурятии полицейские в лесу задержали двух мужчин, занимавшихся изготовлением наркотиков.41 и 45-летние граждане сейчас проходят лечение в Кяхтинском противотуберкулезном диспансере. Они хранили в лесу пакеты с коноплёй и периодически готовили наркотики для собственного употребления.Оба мужчины ранее судимы за грабеж, а один из них также судим за наркопреступление.Сотрудники полиции изъяли более шести килограммов марихуаны и посуду для изготовления наркотических средств.По результатам медицинского освидетельствования в момент задержания мужчины находились в состоянии наркотического опьянения. Они привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.9 КоАП РФ за незаконное употребление запрещенных веществ.Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.