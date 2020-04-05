 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Апреля

04 Апреля

03 Апреля

Популярное

В Бурятии пациенты тубдиспансера готовили наркотики в лесу

В Бурятии пациенты тубдиспансера готовили наркотики в лесу
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Оба мужчины ранее судимы

Вечером 2 апреля в Кяхтинском районе Бурятии полицейские в лесу задержали двух мужчин, занимавшихся изготовлением наркотиков.

41 и 45-летние граждане сейчас проходят лечение в Кяхтинском противотуберкулезном диспансере. Они хранили в лесу пакеты с коноплёй и периодически готовили наркотики для собственного употребления.

Оба мужчины ранее судимы за грабеж, а один из них также судим за наркопреступление.

Сотрудники полиции изъяли более шести килограммов марихуаны и посуду для изготовления наркотических средств.



По результатам медицинского освидетельствования в момент задержания мужчины находились в состоянии наркотического опьянения. Они привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.9 КоАП РФ за незаконное употребление запрещенных веществ.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии число больных коронавирусом осталось прежним
В Бурятии число больных коронавирусом осталось прежним
Происшествия, 05.04.2020
В реанимации находятся пять пациентов с COVID-19
Бурятия в тройке лидеров по коронавирусу
Бурятия в тройке лидеров по коронавирусу
Происшествия, 05.04.2020
Бурятия по числу заболевших на сто тысяч населения обогнала Санкт-Петербург
В Бурятии тушат один лесной пожар
В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия, 04.04.2020
Три пожара ликвидированы
Забайкалец украл телевизор и монитор
Забайкалец украл телевизор и монитор
Происшествия, 03.04.2020
Ущерб составил 40 тысяч рублей
МЧС: Выход на лёд Байкала сопряжен со смертельным риском
МЧС: Выход на лёд Байкала сопряжен со смертельным риском
Происшествия, 03.04.2020
Негативные процессы, приводящие к быстрому разрушению льда, значительно повышают риск происшествий
В Братске рецидивист угнал гоночную «Жигули»
В Братске рецидивист угнал гоночную «Жигули»
Происшествия, 03.04.2020
Молодой человек только освободился из мест лишения свободы
Читинскому блогеру фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч
Читинскому блогеру фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч
Происшествия, 03.04.2020
В видео он сообщил, что в Чите есть заражённые вирусом
Житель Бурятии разобрал трансформаторы на детали
Житель Бурятии разобрал трансформаторы на детали
Происшествия, 03.04.2020
Ущерб составил более 110 тысяч рублей
Житель Бурятии воровал куртки с витрины
Житель Бурятии воровал куртки с витрины
Происшествия, 03.04.2020
На преступление его подтолкнуло то, то за вещами никто не присматривает

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^