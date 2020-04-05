Бурятия по числу заболевших на сто тысяч населения обогнала Санкт-Петербург
Лидером в стране по числу заболевших коронавирусом на сто тысяч населения стала Москва, за ней следуют Коми и Бурятия. Далее - Санкт-Петербург, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Пензенская область. Об этом сообщила в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передаёт «Интерфакс».
Больше половины заболевших коронавирусом в России заразились контактным путем - это 2 854 случаев. Ещё 808 человек заразились COVID-19 за рубежом, 487 могут быть из одной или второй группы.
Голикова подчеркнула, что из 43 умерших пациентов с коронавирусом в РФ большинство - пожилые люди с хроническими заболеваниями.
Коронавирус, по словам Голиковой, был завезён в Россию из 73 стран, в первую очередь, из Италии, Испании, Франции и Объединённых Арабских Эмиратов, уточняет «Интерфакс».
По данным на 4 апреля, в России насчитывается 4731 случай заболевания коронавирусом. Число выздоровевших пациентов достигло 333, от осложнений умерли 43 человека. В Бурятии на 4 апреля было 35 заболевших.
Бурятия в тройке лидеров по коронавирусу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 05.04.2020
Бурятия по числу заболевших на сто тысяч населения обогнала Санкт-Петербург
Происшествия, 05.04.2020
Женщина получила условный срок
Происшествия, 04.04.2020
Ущерб составил 10 тысяч рублей
Происшествия, 04.04.2020
Три пожара ликвидированы
Ущерб составил 40 тысяч рублей
Негативные процессы, приводящие к быстрому разрушению льда, значительно повышают риск происшествий
Молодой человек только освободился из мест лишения свободы
Все пожары произошли за сутки
Он уехал в другой регион на заработки
В видео он сообщил, что в Чите есть заражённые вирусом
Ущерб составил более 110 тысяч рублей
На преступление его подтолкнуло то, то за вещами никто не присматривает
Об этом сообщили в краевом минприроды
За это ему грозит уголовная ответственность
Анализ одной пациентки больницы оказался положительным