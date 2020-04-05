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Бурятия в тройке лидеров по коронавирусу

Бурятия в тройке лидеров по коронавирусу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятия по числу заболевших на сто тысяч населения обогнала Санкт-Петербург

Лидером в стране по числу заболевших коронавирусом на сто тысяч населения стала Москва, за ней следуют Коми и Бурятия. Далее - Санкт-Петербург, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Пензенская область. Об этом сообщила в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передаёт «Интерфакс».

Больше половины заболевших коронавирусом в России заразились контактным путем - это 2 854 случаев. Ещё 808 человек заразились COVID-19 за рубежом, 487 могут быть из одной или второй группы.

Голикова подчеркнула, что из 43 умерших пациентов с коронавирусом в РФ большинство - пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Коронавирус, по словам Голиковой, был завезён в Россию из 73 стран, в первую очередь, из Италии, Испании, Франции и Объединённых Арабских Эмиратов, уточняет «Интерфакс».

По данным на 4 апреля, в России насчитывается 4731 случай заболевания коронавирусом. Число выздоровевших пациентов достигло 333, от осложнений умерли 43 человека. В Бурятии на 4 апреля было 35 заболевших.

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