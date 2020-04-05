Жительница Бурятии пырнула гнавшегося за ней с вилами мужа

Женщина получила условный срок



Жительница Баргузинского района Бурятии признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своему супругу. Преступление произошло на фоне распития алкогольных напитков.



В тот день она, её мать и её муж распивали спиртное. Вечером женщина резала продукты на кухонном столе, гражданский супруг сел к печке покурить. Сельчанка заметила, что муж не в настроении и спросила, что у него случилось. Он ей сказал: «Пойдём, поговорим!», при этом грубо схватил её за кофту.



По словам женщины, он вывел её на крыльцо и ударил кулаком в нос, отчего побежала кровь. На этом мужчина не остановился, в ход пошли подручные средства. Муж схватился за вилы, которые стояли на веранде. Женщина испугалась и побежала в дом. Пока она удирала от возлюбленного, мужчина ударил её по спине вилами.



К этому времени женщина успела добежать до стола и схватилась за столовый нож, его она воткнула в грудную клетку мужа. Раненый рухнул на пол. Перепуганная мать вытолкала дочку на улицу и вызвала полицию и скорую помощь.



Мужчина получил колото-резаное ранение в область мечевидного отростка, ранение переднего средостения, геморрагический шок.



На суде женщина свою вину признала. По её словам, убивать гражданского мужа не собиралась, а хотела лишь остановить его.



Баргузинский районный суд признал женщину виновной и назначил ей 3,6 лет лишения свободы условно.

