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В Бурятии тушат один лесной пожар

В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Три пожара ликвидированы

За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара, возникшего из-за неосторожного обращения с огнём, в Закаменском районе. Площадь, пройденная огнём, составила 42 га. На тушении работало 45 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, было задействовано 6 единиц лесопожарной техники.

Три очага возгорания в Закаменском и Кяхтинском районах ликвидированы.

На утро 4 апреля тушение лесного пожара в Закаменском районе продолжается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Жителям напоминают, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- разводить костры;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.

При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
лесные пожары
 
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