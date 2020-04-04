В Бурятии тушат один лесной пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Три пожара ликвидированы



За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара, возникшего из-за неосторожного обращения с огнём, в Закаменском районе. Площадь, пройденная огнём, составила 42 га. На тушении работало 45 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, было задействовано 6 единиц лесопожарной техники.



Три очага возгорания в Закаменском и Кяхтинском районах ликвидированы.



На утро 4 апреля тушение лесного пожара в Закаменском районе продолжается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Жителям напоминают, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:



- разводить костры;



- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);



- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;



- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;



- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.



При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.

