Негативные процессы, приводящие к быстрому разрушению льда, значительно повышают риск происшествий
На озере Байкал наблюдается стремительное ухудшение ледовой обстановки из-за повышения среднесуточных температур и активного таяния льда. Выход и выезд на него сопряжен со смертельным риском, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Ольхонском районе на Малом море озера Байкал лед имеет пористую рыхлую структуру, местами полностью напитан водой, наблюдаются забереги. В заливах и в проливе Ольхонские ворота - большие площади открытой воды.
Становая трещина, идущая от Большого Голоустного через Листвянку до Малого моря, имеет динамический характер, в Мухорском заливе ширина ее раскрытия составляет более 40 сантиметров.
В поселке Листвянке на озере Байкал лед приобрел игольчатую, местами рыхлую структуру. На поверхности – талая вода. В районе мыса Кадильный – промоина диаметром более 30 метров. В районе Слюдянки на поверхности льда – талая вода.
Негативные процессы, приводящие к быстрому разрушению льда, значительно повышают риск происшествий.
МЧС: Выход на лёд Байкала сопряжен со смертельным риском
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Негативные процессы, приводящие к быстрому разрушению льда, значительно повышают риск происшествий
Молодой человек только освободился из мест лишения свободы
Все пожары произошли за сутки
Он уехал в другой регион на заработки
В видео он сообщил, что в Чите есть заражённые вирусом
Ущерб составил более 110 тысяч рублей
На преступление его подтолкнуло то, то за вещами никто не присматривает
Об этом сообщили в краевом минприроды
За это ему грозит уголовная ответственность
Анализ одной пациентки больницы оказался положительным
В свёртке находились два телефона
На допросе задержанный во всём признался
Конфликт произошёл в баре
Пожарные эвакуировали жильцов по лестничным маршам
Он отобрал деньги у пенсионерки, когда женщина отказалась покупать у него шубу