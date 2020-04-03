МЧС: Выход на лёд Байкала сопряжен со смертельным риском

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Негативные процессы, приводящие к быстрому разрушению льда, значительно повышают риск происшествий



На озере Байкал наблюдается стремительное ухудшение ледовой обстановки из-за повышения среднесуточных температур и активного таяния льда. Выход и выезд на него сопряжен со смертельным риском, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В Ольхонском районе на Малом море озера Байкал лед имеет пористую рыхлую структуру, местами полностью напитан водой, наблюдаются забереги. В заливах и в проливе Ольхонские ворота - большие площади открытой воды.



Становая трещина, идущая от Большого Голоустного через Листвянку до Малого моря, имеет динамический характер, в Мухорском заливе ширина ее раскрытия составляет более 40 сантиметров.



В поселке Листвянке на озере Байкал лед приобрел игольчатую, местами рыхлую структуру. На поверхности – талая вода. В районе мыса Кадильный – промоина диаметром более 30 метров. В районе Слюдянки на поверхности льда – талая вода.



Негативные процессы, приводящие к быстрому разрушению льда, значительно повышают риск происшествий.

