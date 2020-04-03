В Братске рецидивист угнал гоночную «Жигули»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Молодой человек только освободился из мест лишения свободы



В Братске в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля со двора дома. Владелец, оставивший машину на парковке на ночь, не мог сообщить точное время её исчезновения. Ориентировка на розыск ВАЗ-21033 была передана всем экипажам наружных служб полиции.



Автопатруль на 121 км автодороги «Вилюй» в районе поселка Покосное заметил соответствующие описанию «Жигули». Сомнений у полицейских не было, так как участвующий в автогонках хозяин создал своему авто своеобразный тюнинг кузова в виде камуфляжа.



- За рулём находился 22-летний братчанин, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Выяснилось, что недавно он вышел на свободу после отбывания наказания и вновь оказался под следствием за очередной угон. Автомобиль возвращен владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящее время по факту неправомерного завладения транспортным средством проводится доследственная проверка, по завершению которой будет принято соответственное процессуальное решение.

