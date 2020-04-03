Пожарные в Бурятии 14 раз тушили сухую траву

Все пожары произошли за сутки



В Бурятии наступила сухая, ветреная и тёплая погода. При такой погоде существует угроза возникновения и распространения ландшафтных пожаров. Только за минувшие сутки подразделения пожарной охраны ликвидировали порядка 14 палов травы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Бурятии.



Для защиты имущества, сохранения жизни и здоровья, необходимо знать и соблюдать следующие правила пожарной безопасности:



- произвести уборку территории от мусора и сухой растительности;

- очистить от сухой травы и мусора территорию, прилегающую к лесу, на полосе шириной не менее 10 метров от леса, противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;

- не использовать противопожарные расстояния для складирования материалов;

- на земельных участках не разводить костры, не сжигать мусор, траву и иные отходы;

- обеспечить наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя;

- следить за исправностью газобаллонного и электрооборудования, провести ремонт печей;

- оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями;

- не оставлять детей одних без присмотра;

- убрать в труднодоступное место от детей спички и зажигалки;

- не доверять топку печей детям.

