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Пожарные в Бурятии 14 раз тушили сухую траву

Пожарные в Бурятии 14 раз тушили сухую траву
Происшествия, 
Все пожары произошли за сутки

В Бурятии наступила сухая, ветреная и тёплая погода. При такой погоде существует угроза возникновения и распространения ландшафтных пожаров. Только за минувшие сутки подразделения пожарной охраны ликвидировали порядка 14 палов травы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Бурятии.

Для защиты имущества, сохранения жизни и здоровья, необходимо знать и соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- произвести уборку территории от мусора и сухой растительности;
- очистить от сухой травы и мусора территорию, прилегающую к лесу, на полосе шириной не менее 10 метров от леса, противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;
- не использовать противопожарные расстояния для складирования материалов;
- на земельных участках не разводить костры, не сжигать мусор, траву и иные отходы;
- обеспечить наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя;
- следить за исправностью газобаллонного и электрооборудования, провести ремонт печей;
- оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями;
- не оставлять детей одних без присмотра;
- убрать в труднодоступное место от детей спички и зажигалки;
- не доверять топку печей детям. 
пожар
 
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