Забайкалец украл телевизор и монитор

Ущерб составил 40 тысяч рублей



В минувшую среду в отделение полиции поступило заявление от 31-летнего жителя посёлка Новокручининский о краже из его дома телевизора и компьютерного монитора. Украденную технику потерпевший оценил в 40 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный проник в жильё, отжав оконную раму.



Стражам порядка поступила информация о возможной причастности к краже одного из местных жителей. Для её проверки были предприняты меры по установлению места нахождения гражданина. В результате по месту жительства одного из жителей посёлка было обнаружено украденное имущество. 27-летнего мужчину задержали и доставили в отделение полиции, где он признался в содеянном.



Установлено, что злоумышленник знал о том, что потерпевший недавно приобрёл новую технику и дожидался удобного момента, чтобы совершить кражу.



- По факту хищения с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

