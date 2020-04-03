 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Апреля

02 Апреля

Популярное

Забайкалец украл телевизор и монитор

Забайкалец украл телевизор и монитор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 40 тысяч рублей

В минувшую среду в отделение полиции поступило заявление от 31-летнего жителя посёлка Новокручининский о краже из его дома телевизора и компьютерного монитора. Украденную технику потерпевший оценил в 40 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный проник в жильё, отжав оконную раму.

Стражам порядка поступила информация о возможной причастности к краже одного из местных жителей. Для её проверки были предприняты меры по установлению места нахождения гражданина. В результате по месту жительства одного из жителей посёлка было обнаружено украденное имущество. 27-летнего мужчину задержали и доставили в отделение полиции, где он признался в содеянном.

Установлено, что злоумышленник знал о том, что потерпевший недавно приобрёл новую технику и дожидался удобного момента, чтобы совершить кражу.

- По факту хищения с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец украл телевизор и монитор
Забайкалец украл телевизор и монитор
Происшествия, 03.04.2020
Ущерб составил 40 тысяч рублей
МЧС: Выход на лёд Байкала сопряжен со смертельным риском
МЧС: Выход на лёд Байкала сопряжен со смертельным риском
Происшествия, 03.04.2020
Негативные процессы, приводящие к быстрому разрушению льда, значительно повышают риск происшествий
В Братске рецидивист угнал гоночную «Жигули»
В Братске рецидивист угнал гоночную «Жигули»
Происшествия, 03.04.2020
Молодой человек только освободился из мест лишения свободы
Читинскому блогеру фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч
Читинскому блогеру фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч
Происшествия, 03.04.2020
В видео он сообщил, что в Чите есть заражённые вирусом
Житель Бурятии разобрал трансформаторы на детали
Житель Бурятии разобрал трансформаторы на детали
Происшествия, 03.04.2020
Ущерб составил более 110 тысяч рублей
Житель Бурятии воровал куртки с витрины
Житель Бурятии воровал куртки с витрины
Происшествия, 03.04.2020
На преступление его подтолкнуло то, то за вещами никто не присматривает
В Забайкалье браконьеры убили шесть косуль
Происшествия, 03.04.2020
Об этом сообщили в краевом минприроды  
Житель Бурятии оплачивал покупки найденной картой
Житель Бурятии оплачивал покупки найденной картой
Происшествия, 03.04.2020
За это ему грозит уголовная ответственность
В Улан-Удэ на карантин ушла больница №4
В Улан-Удэ на карантин ушла больница №4
Происшествия, 03.04.2020
Анализ одной пациентки больницы оказался положительным
Забайкалец убил мужчину и его мать
Забайкалец убил мужчину и его мать
Происшествия, 03.04.2020
На допросе задержанный во всём признался
Читинец украл телефон во время драки
Читинец украл телефон во время драки
Происшествия, 03.04.2020
Конфликт произошёл в баре
В Иркутской области из-за замыкания горела квартира
В Иркутской области из-за замыкания горела квартира
Происшествия, 03.04.2020
Пожарные эвакуировали жильцов по лестничным маршам

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^