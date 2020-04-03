 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Апреля

02 Апреля

Популярное

Вахтовик из Бурятии избил до смерти жителя Красноярского края

Вахтовик из Бурятии избил до смерти жителя Красноярского края
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он уехал в другой регион на заработки

В Красноярском крае на жителя Бурятии возбуждено уголовное дело за избиение приятеля до смерти.

По версии, следствия, 25 марта около 22 часов 44-летний житель посёлка Ангарский в Красноярском крае, находясь на улице, распивал спиртное с 32-летним жителем Бурятии. Последний находился здесь на заработках.

В ходе разговора между собутыльниками произошёл конфликт, из-за которого 32-летний мужчина избил приятеля. Мужчина скончался на месте.

После случившегося преступник попытался скрыться от правоохранительных органов, однако был задержан в селе Чунояр, расположенном в 120 км от села Богучаны.

- В ходе допроса обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объёме и дал изобличающие себя показания. Вместе с тем, органами следствия установлено, что ранее он неоднократно был судим, в том числе за совершение аналогичного преступления и совершил особо опасный рецидив, - сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Суд отправил обвиняемого под стражу на два месяца.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинскому блогеру фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч
Читинскому блогеру фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч
Происшествия, 03.04.2020
В видео он сообщил, что в Чите есть заражённые вирусом
Житель Бурятии разобрал трансформаторы на детали
Житель Бурятии разобрал трансформаторы на детали
Происшествия, 03.04.2020
Ущерб составил более 110 тысяч рублей
Житель Бурятии воровал куртки с витрины
Житель Бурятии воровал куртки с витрины
Происшествия, 03.04.2020
На преступление его подтолкнуло то, то за вещами никто не присматривает
В Забайкалье браконьеры убили шесть косуль
Происшествия, 03.04.2020
Об этом сообщили в краевом минприроды  
Житель Бурятии оплачивал покупки найденной картой
Житель Бурятии оплачивал покупки найденной картой
Происшествия, 03.04.2020
За это ему грозит уголовная ответственность
В Улан-Удэ на карантин ушла больница №4
В Улан-Удэ на карантин ушла больница №4
Происшествия, 03.04.2020
Анализ одной пациентки больницы оказался положительным
Забайкалец убил мужчину и его мать
Забайкалец убил мужчину и его мать
Происшествия, 03.04.2020
На допросе задержанный во всём признался
Читинец украл телефон во время драки
Читинец украл телефон во время драки
Происшествия, 03.04.2020
Конфликт произошёл в баре
В Иркутской области из-за замыкания горела квартира
В Иркутской области из-за замыкания горела квартира
Происшествия, 03.04.2020
Пожарные эвакуировали жильцов по лестничным маршам
В Бурятии поймали грабителя из Забайкалья
В Бурятии поймали грабителя из Забайкалья
Происшествия, 03.04.2020
Он отобрал деньги у пенсионерки, когда женщина отказалась покупать у него шубу
В Бурятии составили 37 протоколов за нарушение самоизоляции
В Бурятии составили 37 протоколов за нарушение самоизоляции
Происшествия, 03.04.2020
Нарушителей указа о самоизоляции ловят 56 мобильных патрулей  
В Улан-Удэ автомобиль доставки попал в ДТП
В Улан-Удэ автомобиль доставки попал в ДТП
Происшествия, 03.04.2020
Водитель отвлёкся на телефон и совершил аварию

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^