Он уехал в другой регион на заработки
В Красноярском крае на жителя Бурятии возбуждено уголовное дело за избиение приятеля до смерти.
По версии, следствия, 25 марта около 22 часов 44-летний житель посёлка Ангарский в Красноярском крае, находясь на улице, распивал спиртное с 32-летним жителем Бурятии. Последний находился здесь на заработках.
В ходе разговора между собутыльниками произошёл конфликт, из-за которого 32-летний мужчина избил приятеля. Мужчина скончался на месте.
После случившегося преступник попытался скрыться от правоохранительных органов, однако был задержан в селе Чунояр, расположенном в 120 км от села Богучаны.
- В ходе допроса обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объёме и дал изобличающие себя показания. Вместе с тем, органами следствия установлено, что ранее он неоднократно был судим, в том числе за совершение аналогичного преступления и совершил особо опасный рецидив, - сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
Суд отправил обвиняемого под стражу на два месяца.
Вахтовик из Бурятии избил до смерти жителя Красноярского края
Происшествия, Фото:
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