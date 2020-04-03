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Читинскому блогеру фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч

Читинскому блогеру фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч
Происшествия, 
В видео он сообщил, что в Чите есть заражённые вирусом

Сотрудники полиции Забайкальского края привлекли к ответственности мужчину, который разместил видеозапись с фейковой информацией.

- По факту размещения в сети Интернет недостоверной информации сотрудниками полиции проведена проверка. Личность мужчины, разместившего видеозапись, установлена. Он был задержан и доставлен в подразделение полиции, - сообщили в УМВД.

Читинец признался, что не проверил данные и принёс свои извинения за распространение недостоверной информации.

- Я выложил в понедельник видео с информацией о том, что у нас в Чите этот коронавирус имеется, призвал людей сидеть дома, не паниковать. Как оказалось позже, что информация эта не подтвердилась. На самом деле, заражённых коронавирусом у нас нет, - рассказал мужчина.

В отношении гражданина составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.

Мировым судом ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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