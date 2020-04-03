В видео он сообщил, что в Чите есть заражённые вирусом
Сотрудники полиции Забайкальского края привлекли к ответственности мужчину, который разместил видеозапись с фейковой информацией.
- По факту размещения в сети Интернет недостоверной информации сотрудниками полиции проведена проверка. Личность мужчины, разместившего видеозапись, установлена. Он был задержан и доставлен в подразделение полиции, - сообщили в УМВД.
Читинец признался, что не проверил данные и принёс свои извинения за распространение недостоверной информации.
- Я выложил в понедельник видео с информацией о том, что у нас в Чите этот коронавирус имеется, призвал людей сидеть дома, не паниковать. Как оказалось позже, что информация эта не подтвердилась. На самом деле, заражённых коронавирусом у нас нет, - рассказал мужчина.
В отношении гражданина составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.
Мировым судом ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинскому блогеру фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч
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