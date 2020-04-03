Житель Бурятии воровал куртки с витрины

На преступление его подтолкнуло то, то за вещами никто не присматривает



В течение нескольких дней 48-летний житель Заиграевского района воровал куртки, которые находились с внешней стороны витрины магазина в торговом центре.



Заметив, что присмотра за одеждой нет, он решил их украсть.



Ущерб составил более 18 тысяч рублей.



Вещи он успел сбыть, вырученные деньги потратил на личные нужды.



Подозреваемый ранее судим за аналогичные преступления.



Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



