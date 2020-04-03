В Забайкалье браконьеры убили шесть косуль

Об этом сообщили в краевом минприроды



Сотрудники управления по охране, контролю и регулированию использования животного мира Забайкальского края в ходе рейдов в Сретинском и Чернышевском районах края выявили незаконную добычу шести косуль.



- За прошедшую неделю в Забайкалье проведено 25 рейдов по охране объектов животного мира, составлено 9 административных протоколов за нарушение правил охоты, изъято одно незаконное огнестрельное оружие. Выявлена незаконная добыча косуль. Общий причинённый ущерб составил 880 тысяч рублей. В правоохранительные органы на рассмотрение направлен материал с признаками статьи 258 «Незаконная охота», - рассказал начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Александр Волков.



Отметим, что охота на косуль разрешена: на все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря, на взрослых самцов с 25 августа по 20 сентября.



Незаконная охота наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

