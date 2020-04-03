Об этом сообщили в краевом минприроды
Сотрудники управления по охране, контролю и регулированию использования животного мира Забайкальского края в ходе рейдов в Сретинском и Чернышевском районах края выявили незаконную добычу шести косуль.
- За прошедшую неделю в Забайкалье проведено 25 рейдов по охране объектов животного мира, составлено 9 административных протоколов за нарушение правил охоты, изъято одно незаконное огнестрельное оружие. Выявлена незаконная добыча косуль. Общий причинённый ущерб составил 880 тысяч рублей. В правоохранительные органы на рассмотрение направлен материал с признаками статьи 258 «Незаконная охота», - рассказал начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Александр Волков.
Отметим, что охота на косуль разрешена: на все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря, на взрослых самцов с 25 августа по 20 сентября.
Незаконная охота наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
В Забайкалье браконьеры убили шесть косуль
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Все пожары произошли за сутки
Он уехал в другой регион на заработки
В видео он сообщил, что в Чите есть заражённые вирусом
Ущерб составил более 110 тысяч рублей
На преступление его подтолкнуло то, то за вещами никто не присматривает
Об этом сообщили в краевом минприроды
За это ему грозит уголовная ответственность
Анализ одной пациентки больницы оказался положительным
В свёртке находились два телефона
На допросе задержанный во всём признался
Конфликт произошёл в баре
Пожарные эвакуировали жильцов по лестничным маршам
Он отобрал деньги у пенсионерки, когда женщина отказалась покупать у него шубу
Нарушителей указа о самоизоляции ловят 56 мобильных патрулей
Водитель отвлёкся на телефон и совершил аварию