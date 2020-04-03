 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Апреля

02 Апреля

Популярное

Житель Бурятии оплачивал покупки найденной картой

Житель Бурятии оплачивал покупки найденной картой
Происшествия, 
За это ему грозит уголовная ответственность

Днём 29 марта в полицию Северо-Байкальского района поступило заявление от 31-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что ночью потерял банковскую карту в питейном заведении. На следующий день, проверив смс-сообщения в смартфоне, он обнаружил, что с карты списаны 10 тысяч рублей.

В результате расследования задержан подозреваемый – ранее судимый за аналогичные преступления 30-летний житель города Северобайкальск.

Мужчина пояснил, что нашёл банковскую карту и, воспользовавшись бесконтактной системой расчёта, оплатил счета в различных кафе города.

В содеянном мужчина раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на карантин ушла больница №4
В Улан-Удэ на карантин ушла больница №4
Происшествия, 03.04.2020
Анализ одной пациентки больницы оказался положительным
Забайкалец убил мужчину и его мать
Забайкалец убил мужчину и его мать
Происшествия, 03.04.2020
На допросе задержанный во всём признался
Читинец украл телефон во время драки
Читинец украл телефон во время драки
Происшествия, 03.04.2020
Конфликт произошёл в баре
В Иркутской области из-за замыкания горела квартира
В Иркутской области из-за замыкания горела квартира
Происшествия, 03.04.2020
Пожарные эвакуировали жильцов по лестничным маршам
В Бурятии поймали грабителя из Забайкалья
В Бурятии поймали грабителя из Забайкалья
Происшествия, 03.04.2020
Он отобрал деньги у пенсионерки, когда женщина отказалась покупать у него шубу
В Бурятии составили 37 протоколов за нарушение самоизоляции
В Бурятии составили 37 протоколов за нарушение самоизоляции
Происшествия, 03.04.2020
Нарушителей указа о самоизоляции ловят 56 мобильных патрулей  
В Улан-Удэ автомобиль доставки попал в ДТП
В Улан-Удэ автомобиль доставки попал в ДТП
Происшествия, 03.04.2020
Водитель отвлёкся на телефон и совершил аварию
Пациент инфекционки в Улан-Удэ: «Людей становится всё больше»
Пациент инфекционки в Улан-Удэ: «Людей становится всё больше»
Происшествия, 03.04.2020
Фотограф Алексей Зубарев сообщил о том, что его лечение почти закончилось  
В Ангарске закрыли интернет-магазин наркотиков
Происшествия, 03.04.2020
Наркотики нашли в гараже у наркоторговцев
Полиция Иркутской области выявила более 10 фейков о коронавирусе
Полиция Иркутской области выявила более 10 фейков о коронавирусе
Происшествия, 03.04.2020
Одна девушка уже привлечена к административной ответственности
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31
Происшествия, 03.04.2020
Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего с собакой
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего с собакой
Происшествия, 03.04.2020
Улан-удэнец вышел погулять с собакой и не вернулся

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^