Житель Бурятии оплачивал покупки найденной картой

За это ему грозит уголовная ответственность



Днём 29 марта в полицию Северо-Байкальского района поступило заявление от 31-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что ночью потерял банковскую карту в питейном заведении. На следующий день, проверив смс-сообщения в смартфоне, он обнаружил, что с карты списаны 10 тысяч рублей.



В результате расследования задержан подозреваемый – ранее судимый за аналогичные преступления 30-летний житель города Северобайкальск.



Мужчина пояснил, что нашёл банковскую карту и, воспользовавшись бесконтактной системой расчёта, оплатил счета в различных кафе города.



В содеянном мужчина раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

