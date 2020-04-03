За это ему грозит уголовная ответственность
Днём 29 марта в полицию Северо-Байкальского района поступило заявление от 31-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что ночью потерял банковскую карту в питейном заведении. На следующий день, проверив смс-сообщения в смартфоне, он обнаружил, что с карты списаны 10 тысяч рублей.
В результате расследования задержан подозреваемый – ранее судимый за аналогичные преступления 30-летний житель города Северобайкальск.
Мужчина пояснил, что нашёл банковскую карту и, воспользовавшись бесконтактной системой расчёта, оплатил счета в различных кафе города.
В содеянном мужчина раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Житель Бурятии оплачивал покупки найденной картой
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