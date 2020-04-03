В Забайкалье осуждённым через забор бросили «подарок»

В свёртке находились два телефона



В Забайкальском крае сотрудники лечебно-исправительного учреждения №4 изъяли телефоны, которые пытались доставить осуждённым с помощью переброса через забор.



- Пытаясь доставить осуждённым, содержащимся в учреждении, запрещённые к хранению и использованию предметы, гражданин совершил переброс через ограждение учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.



Данный инцидент был зафиксирован сотрудниками. Дежурная смена изъяла свёрток, в котором находились два сотовых телефона.



По данному факту назначена и проводится проверка.



