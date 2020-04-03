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В Забайкалье осуждённым через забор бросили «подарок»

В Забайкалье осуждённым через забор бросили «подарок»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В свёртке находились два телефона

В Забайкальском крае сотрудники лечебно-исправительного учреждения №4 изъяли телефоны, которые пытались доставить осуждённым с помощью переброса через забор.

- Пытаясь доставить осуждённым, содержащимся в учреждении, запрещённые к хранению и использованию предметы, гражданин совершил переброс через ограждение учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.

Данный инцидент был зафиксирован сотрудниками. Дежурная смена изъяла свёрток, в котором находились два сотовых телефона.

По данному факту назначена и проводится проверка.

осужденные колония
 
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