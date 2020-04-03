В свёртке находились два телефона
В Забайкальском крае сотрудники лечебно-исправительного учреждения №4 изъяли телефоны, которые пытались доставить осуждённым с помощью переброса через забор.
- Пытаясь доставить осуждённым, содержащимся в учреждении, запрещённые к хранению и использованию предметы, гражданин совершил переброс через ограждение учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.
Данный инцидент был зафиксирован сотрудниками. Дежурная смена изъяла свёрток, в котором находились два сотовых телефона.
По данному факту назначена и проводится проверка.
В Забайкалье осуждённым через забор бросили «подарок»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Анализ одной пациентки больницы оказался положительным
В свёртке находились два телефона
На допросе задержанный во всём признался
Конфликт произошёл в баре
Пожарные эвакуировали жильцов по лестничным маршам
Он отобрал деньги у пенсионерки, когда женщина отказалась покупать у него шубу
Нарушителей указа о самоизоляции ловят 56 мобильных патрулей
Водитель отвлёкся на телефон и совершил аварию
Один пожар ликвидирован
Фотограф Алексей Зубарев сообщил о том, что его лечение почти закончилось
Наркотики нашли в гараже у наркоторговцев
Одна девушка уже привлечена к административной ответственности
Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019
Огонь дотла уничтожил дом
Улан-удэнец вышел погулять с собакой и не вернулся