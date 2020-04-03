В Иркутской области из-за замыкания горела квартира

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные эвакуировали жильцов по лестничным маршам



Минувшей ночью в 01:37 поступила информация о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Черемхове Иркутской области.



На момент прибытия пожарного подразделения пожар был в квартире на первом этаже. Собственников на месте не оказалось.



После вскрытия входной двери на ликвидацию пожара потребовалось около пяти минут. Площадь, пройденная огнём, составила 18 квадратных метра. Были уничтожены мебель и личные вещи.



Звенья газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуировали 40 жильцов, включая десять детей. Свои квартиры самостоятельно покинуть они не могли из-за сильного задымления в подъезде.



В качестве предварительной причины, повлекшей возгорание, рассматривается короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

