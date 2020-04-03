В Бурятии поймали грабителя из Забайкалья

Он отобрал деньги у пенсионерки, когда женщина отказалась покупать у него шубу



В полицию Могочинского района Забайкальского края обратилась 86-летняя местная жительница с сообщением о грабеже. На улице к ней подошёл неизвестный мужчина и предложил за небольшую стоимость приобрести у него шубу.



Женщина согласилась и отправилась домой, чтобы взять деньги для оплаты. Достав имеющиеся сбережения, пенсионерка засомневалась в правильности своего решения. Однако в это время к ней в дом зашёл тот самый незнакомец с улицы и стал уговаривать её сделать покупку.



После того, как женщина ему отказала, неизвестный выхватил из рук деньги, бросил две шубы из искусственного меха и скрылся на машине.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Бурятии. Им оказался 30-летний житель центрального региона России, прибывший в Забайкалье специально для совершения преступления. Он признался в содеянном. Деньги изъяты и возвращены пенсионерке.



В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





