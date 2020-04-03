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В Бурятии поймали грабителя из Забайкалья

В Бурятии поймали грабителя из Забайкалья
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он отобрал деньги у пенсионерки, когда женщина отказалась покупать у него шубу

В полицию Могочинского района Забайкальского края обратилась 86-летняя местная жительница с сообщением о грабеже. На улице к ней подошёл неизвестный мужчина и предложил за небольшую стоимость приобрести у него шубу.

Женщина согласилась и отправилась домой, чтобы взять деньги для оплаты. Достав имеющиеся сбережения, пенсионерка засомневалась в правильности своего решения. Однако в это время к ней в дом зашёл тот самый незнакомец с улицы и стал уговаривать её сделать покупку.

После того, как женщина ему отказала, неизвестный выхватил из рук деньги, бросил две шубы из искусственного меха и скрылся на машине.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Бурятии. Им оказался 30-летний житель центрального региона России, прибывший в Забайкалье специально для совершения преступления. Он признался в содеянном. Деньги изъяты и возвращены пенсионерке.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.


грабеж
 
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