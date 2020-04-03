Он отобрал деньги у пенсионерки, когда женщина отказалась покупать у него шубу
В полицию Могочинского района Забайкальского края обратилась 86-летняя местная жительница с сообщением о грабеже. На улице к ней подошёл неизвестный мужчина и предложил за небольшую стоимость приобрести у него шубу.
Женщина согласилась и отправилась домой, чтобы взять деньги для оплаты. Достав имеющиеся сбережения, пенсионерка засомневалась в правильности своего решения. Однако в это время к ней в дом зашёл тот самый незнакомец с улицы и стал уговаривать её сделать покупку.
После того, как женщина ему отказала, неизвестный выхватил из рук деньги, бросил две шубы из искусственного меха и скрылся на машине.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Бурятии. Им оказался 30-летний житель центрального региона России, прибывший в Забайкалье специально для совершения преступления. Он признался в содеянном. Деньги изъяты и возвращены пенсионерке.
В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Бурятии поймали грабителя из Забайкалья
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На допросе задержанный во всём признался
Конфликт произошёл в баре
Пожарные эвакуировали жильцов по лестничным маршам
Он отобрал деньги у пенсионерки, когда женщина отказалась покупать у него шубу
Нарушителей указа о самоизоляции ловят 56 мобильных патрулей
Водитель отвлёкся на телефон и совершил аварию
Один пожар ликвидирован
Фотограф Алексей Зубарев сообщил о том, что его лечение почти закончилось
Наркотики нашли в гараже у наркоторговцев
Одна девушка уже привлечена к административной ответственности
Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019
Улан-удэнец вышел погулять с собакой и не вернулся
Причиной конфликта стала затопленная квартира убийцы
Произошла коммунальная авария
Происшествия, 02.04.2020
По словам очевидцев, в карете «скорой» были больные