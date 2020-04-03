 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Апреля

02 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ автомобиль доставки попал в ДТП

В Улан-Удэ автомобиль доставки попал в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель отвлёкся на телефон и совершил аварию

Накануне в Улан-Удэ произошло два ДТП на проспекте Автомобилистов и на улице Жердева.

По словам очевидца, на проспекте Автомобилистов ДТП произошло в направлении кругового движения. На боковой дороге парковки от магазина выехал автомобиль «Тойота Хариер», который не предоставил преимущество автомобилю «Рено Логан». Очевидец сообщил, что в «Рено» были пассажиры. В результате ДТП пострадавших нет.




Второе ДТП произошло около 15:00. Автомобиль «Тойота Виш» выезжал со двора дома по улице Жердева 96 и совершил столкновение с автомобилем «УАЗ».

- По словам виновника ДТП, он отвлёкся на телефон, так как работал в службе доставки продуктов на дом. Он не заметил движущийся по главной дороге слева от него «УАЗ», - рассказал свидетель дорожной аварии.

В этом ДТП также обошлось без пострадавших. 



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и автомобиль скорой помощи
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Ангарске закрыли интернет-магазин наркотиков
Происшествия, 03.04.2020
Наркотики нашли в гараже у наркоторговцев
Полиция Иркутской области выявила более 10 фейков о коронавирусе
Полиция Иркутской области выявила более 10 фейков о коронавирусе
Происшествия, 03.04.2020
Одна девушка уже привлечена к административной ответственности
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31
Происшествия, 03.04.2020
Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего с собакой
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего с собакой
Происшествия, 03.04.2020
Улан-удэнец вышел погулять с собакой и не вернулся
Жителя Иркутской области до смерти избили монтировкой
Жителя Иркутской области до смерти избили монтировкой
Происшествия, 03.04.2020
Причиной конфликта стала затопленная квартира убийцы
В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «скорую»
В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «скорую»
Происшествия, 02.04.2020
По словам очевидцев, в карете «скорой» были больные
В России 771 новый случай коронавируса
В России 771 новый случай коронавируса
Происшествия, 02.04.2020
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и превысило 3,5 тысячи
Торговые сети Читы бесплатно раздают покупателям маски и перчатки
Торговые сети Читы бесплатно раздают покупателям маски и перчатки
Происшествия, 02.04.2020
Также в магазинах есть разметки, которые позволяют покупателям соблюдать дистанцию
В Иркутской области предотвратили вырубку 73 тысяч га леса
В Иркутской области предотвратили вырубку 73 тысяч га леса
Происшествия, 02.04.2020
Участок с защитным лесом предоставили в аренду юридическому лицу
В Иркутске экипаж ДПС помог теряющему сознание ребёнку
В Иркутске экипаж ДПС помог теряющему сознание ребёнку
Происшествия, 02.04.2020
За помощью к сотрудникам обратилась мама мальчика

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^