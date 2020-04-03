В Улан-Удэ автомобиль доставки попал в ДТП

Накануне в Улан-Удэ произошло два ДТП на проспекте Автомобилистов и на улице Жердева.
По словам очевидца, на проспекте Автомобилистов ДТП произошло в направлении кругового движения. На боковой дороге парковки от магазина выехал автомобиль «Тойота Хариер», который не предоставил преимущество автомобилю «Рено Логан». Очевидец сообщил, что в «Рено» были пассажиры. В результате ДТП пострадавших нет.
Второе ДТП произошло около 15:00. Автомобиль «Тойота Виш» выезжал со двора дома по улице Жердева 96 и совершил столкновение с автомобилем «УАЗ».
- По словам виновника ДТП, он отвлёкся на телефон, так как работал в службе доставки продуктов на дом. Он не заметил движущийся по главной дороге слева от него «УАЗ», - рассказал свидетель дорожной аварии.
В этом ДТП также обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и автомобиль скорой помощи.