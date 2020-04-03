В Бурятии произошло три лесных пожара

Один пожар ликвидирован



За прошедшие сутки три лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём в Заиграевском, Закаменском и Кяхтинском районах Бурятии. Общая площадь лесных пожаров составляет 105,3 га.



На тушении было задействовано 163 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей и 18 единиц лесопожарной техники.



По состоянию на утро 3 апреля пожар в Заиграевском районе ликвидирован. Лесные пожары в Кяхтинском и Закаменском районах локализованы, продолжаются работы по их дотушиванию, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



