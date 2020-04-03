Один пожар ликвидирован
За прошедшие сутки три лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём в Заиграевском, Закаменском и Кяхтинском районах Бурятии. Общая площадь лесных пожаров составляет 105,3 га.
На тушении было задействовано 163 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей и 18 единиц лесопожарной техники.
По состоянию на утро 3 апреля пожар в Заиграевском районе ликвидирован. Лесные пожары в Кяхтинском и Закаменском районах локализованы, продолжаются работы по их дотушиванию, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии произошло три лесных пожара
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