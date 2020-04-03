 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Апреля

02 Апреля

Популярное

Пациент инфекционки в Улан-Удэ: «Людей становится всё больше»

Пациент инфекционки в Улан-Удэ: «Людей становится всё больше»
Происшествия, 
Фотограф Алексей Зубарев сообщил о том, что его лечение почти закончилось

Накануне известный в Бурятии фотограф Алексей Зубарев в соцсети рассказал о том, как у него проходит лечение, и как обстоят дела в инфекционной больнице.

Алексей находится на лечении в инфекционной больнице с 25 марта. За это время он несколько раз выходил в эфир в Instagram, рассказывая о своём состоянии.

- Друзья, всем привет. В общем, не до выхода мне было в эфир всё это время, потому что ситуация в больнице немножко меняется – с каждым днём, людей становится всё больше. С того момента, когда я выходил в последний раз в эфир, меня успели уже два раза переместить из палаты в палату. Сейчас нас становится всё больше, и говорят, в отделении нашем в районе 30 человек. Про другие абсолютно не знаю, - сообщил Зубарев в сторис.

Он отметил, что в отделении есть люди, которые переносят заболевание легко, и есть люди, у которых состояние немного потяжелее – поднимается температура и т.д.

- И также некоторые поступают в отделение реанимации – у кого всё проходит в более тяжёлой форме. У меня по состоянию всё хорошо. То есть у нас проверяют, какие показатели – это давление, сатурацию, температуру. Все показатели у меня в норме, сегодня наконец-таки взяли тест. Потом возьмут ещё один тест, и если оба будут отрицательными, то, конечно, это будет поводом для выписки. Лечение у меня почти закончилось, у Кати вообще завершились таблетки. У меня остались только одни противовирусные и всё, - заключил улан-удэнец.

Фотограф продолжает шутить в соцсети – так, он опубликовал фото из больницы и подписал его: «Моё утро начинается как в фильме про глобальную эпидемию. Жаль, конечно, что это уже не фильм». 



инфекционная больница
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Ангарске закрыли интернет-магазин наркотиков
Происшествия, 03.04.2020
Наркотики нашли в гараже у наркоторговцев
Полиция Иркутской области выявила более 10 фейков о коронавирусе
Полиция Иркутской области выявила более 10 фейков о коронавирусе
Происшествия, 03.04.2020
Одна девушка уже привлечена к административной ответственности
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31
Происшествия, 03.04.2020
Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего с собакой
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего с собакой
Происшествия, 03.04.2020
Улан-удэнец вышел погулять с собакой и не вернулся
Жителя Иркутской области до смерти избили монтировкой
Жителя Иркутской области до смерти избили монтировкой
Происшествия, 03.04.2020
Причиной конфликта стала затопленная квартира убийцы
В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «скорую»
В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «скорую»
Происшествия, 02.04.2020
По словам очевидцев, в карете «скорой» были больные
В России 771 новый случай коронавируса
В России 771 новый случай коронавируса
Происшествия, 02.04.2020
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и превысило 3,5 тысячи
Торговые сети Читы бесплатно раздают покупателям маски и перчатки
Торговые сети Читы бесплатно раздают покупателям маски и перчатки
Происшествия, 02.04.2020
Также в магазинах есть разметки, которые позволяют покупателям соблюдать дистанцию
В Иркутской области предотвратили вырубку 73 тысяч га леса
В Иркутской области предотвратили вырубку 73 тысяч га леса
Происшествия, 02.04.2020
Участок с защитным лесом предоставили в аренду юридическому лицу
В Иркутске экипаж ДПС помог теряющему сознание ребёнку
В Иркутске экипаж ДПС помог теряющему сознание ребёнку
Происшествия, 02.04.2020
За помощью к сотрудникам обратилась мама мальчика

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^