Пациент инфекционки в Улан-Удэ: «Людей становится всё больше»





Накануне известный в Бурятии фотограф Алексей Зубарев в соцсети рассказал о том, как у него проходит лечение, и как обстоят дела в инфекционной больнице.Алексей находится на лечении в инфекционной больнице с 25 марта. За это время он несколько раз выходил в эфир в Instagram, рассказывая о своём состоянии.- Друзья, всем привет. В общем, не до выхода мне было в эфир всё это время, потому что ситуация в больнице немножко меняется – с каждым днём, людей становится всё больше. С того момента, когда я выходил в последний раз в эфир, меня успели уже два раза переместить из палаты в палату. Сейчас нас становится всё больше, и говорят, в отделении нашем в районе 30 человек. Про другие абсолютно не знаю, - сообщил Зубарев в сторис.Он отметил, что в отделении есть люди, которые переносят заболевание легко, и есть люди, у которых состояние немного потяжелее – поднимается температура и т.д.- И также некоторые поступают в отделение реанимации – у кого всё проходит в более тяжёлой форме. У меня по состоянию всё хорошо. То есть у нас проверяют, какие показатели – это давление, сатурацию, температуру. Все показатели у меня в норме, сегодня наконец-таки взяли тест. Потом возьмут ещё один тест, и если оба будут отрицательными, то, конечно, это будет поводом для выписки. Лечение у меня почти закончилось, у Кати вообще завершились таблетки. У меня остались только одни противовирусные и всё, - заключил улан-удэнец.Фотограф продолжает шутить в соцсети – так, он опубликовал фото из больницы и подписал его: «Моё утро начинается как в фильме про глобальную эпидемию. Жаль, конечно, что это уже не фильм».