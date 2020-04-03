В Бурятии девочка спасла на пожаре брата и сестру









15-летняя жительница улуса Енгорбой в Закаменском районе Бурятии спасла на пожаре своих брата и сестру. Пожар произошёл утром 2 апреля, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.- В 09:41 на пульт пожарной части №31 улуса Санага поступило сообщение о пожаре жилого дома в улусе Енгорбой. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом был охвачен огнём полностью. К счастью, дети которые были в доме одни, эвакуировались самостоятельно, - сообщили в агентстве ГО и ЧС.Обнаружив пожар, 15-летняя Ксения вынесла малолетнего брата из дома через входную дверь. В доме оставалась её сестра, путь к спасению которой отрезал огонь. Ксения спасла сестру через окно.Из-за позднего обнаружения пожара спасти жилое строение не удалось — дом уничтожен на площади 54 кв.м. Причиной пожара, предположительно, стало то, что рядом с топящейся печью находились легковоспламеняемые предметы.