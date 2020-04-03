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В Бурятии ищут мужчину, пропавшего с собакой

В Бурятии ищут мужчину, пропавшего с собакой
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Улан-удэнец вышел погулять с собакой и не вернулся

Сотрудники полиции Бурятии разыскивают 44-летнего Кытманова Николая Викторовича. Мужчина вечером 25 августа 2019 года вышел из дома по улице Короленко вместе с собакой и пропал, сообщили в МВД по Бурятии.

Приметы разыскиваемого: европейской внешности, рост около 180-185 см., на вид 45-50 лет, лицо овальное, худощавого телосложения, волосы темно-русые прямые, глаза карие.

Особые приметы: частично отсутствуют передние верхние и нижние зубы, при ходьбе хромает.

На момент исчезновения был одет в кепку-бейсболку светлого цвета с надписью «PUMA», джинсовый костюм серого цвета, футболку темно-синего цвета без рисунков и темно-синие кроссовки.

Всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Николая Кытманова или обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить в органы внутренних дел по телефонам 8-964-413-51-02, 8 (3012) 44-02-02, 102 или 112или следственный отдел по Железнодорожному району СУ СК России по Республике Бурятия по телефону: 8 (3012) 44-72-18. 
пропавшие без вести
 
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