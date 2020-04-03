Произошла коммунальная авария
Накануне, 2 апреля, в 10:20 для устранения утечки было отключено отопление Октябрьском районе Улан-Удэ. Без тепла остались потребители 35 жилых домов частного сектора ул. Тепловая, №№ 7-54.
В 13:15 отопление потребителям восстановлено, провели ремонт резьбового соединения по обратному трубопроводу. Время устранения неполадки составило почти 3 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
35 домов частного сектора Улан-Удэ оставались без тепла
Происшествия, Фото:
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