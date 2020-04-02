Также в магазинах есть разметки, которые позволяют покупателям соблюдать дистанцию
Крупные торговые сети Читы на входе раздают покупателям средства индивидуальной защиты. Также полы торговых точек уже оснащены специальной разметкой, которая позволяет людям соблюдать рекомендованную дистанцию (не менее двух метров в торговом зале и полтора на кассе).
- Мы рады, что предприниматели прислушались ко всем рекомендациям в тот непростой период, я лично убедился в этом, когда посетил один из магазинов сегодня утром. Получил маску и отправился за продуктами, - рассказал зампред краевого правительства, бывший министр экономики Бурятии Александр Бардалеев.
Также в некоторых торговых точках организованы дополнительные меры предосторожности.
- В наших магазинах мы измеряем температуру тела всем сотрудникам, проводим проветривание помещений. Ручки, двери, весы, кабинки для сумок и столы протираем дезинфицирующими растворами,- объяснил предприниматель Роман Сукач.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкалье был зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией, гражданин КНР успешно выздоровел и выписался из больницы. На данный момент в регионе нет случаев заражения.
В Бурятии тем временем 30 подтверждённых случаев заражения, среди больных есть дети.
Торговые сети Читы бесплатно раздают покупателям маски и перчатки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участок с защитным лесом предоставили в аренду юридическому лицу
Первичные анализы оказались положительными
Три пациента из пяти дышат самостоятельно
За помощью к сотрудникам обратилась мама мальчика
Она подделала платёжные поручения
В отдел полиции доставили возможного убийцу
Они обещают выплаты из-за карантина или же продают чудо-лекарства от инфекции
Граждане приехали из-за рубежа
Сейчас полицейские разыскивают пострадавших
Сейчас продолжается тушение пожара в Кяхтинском районе
Гараж загорелся из-за печки
Их удалось найти по отпечаткам пальцев
Полицейские будут выявлять нарушителей режима самоизоляции и привлекать к ответственности, заявили в МВД по Бурятии
Число больных за сутки выросло сразу на пять человек
Пламя потушили росгвардейцы и очевидец