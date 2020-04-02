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Торговые сети Читы бесплатно раздают покупателям маски и перчатки

Торговые сети Читы бесплатно раздают покупателям маски и перчатки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Также в магазинах есть разметки, которые позволяют покупателям соблюдать дистанцию

Крупные торговые сети Читы на входе раздают покупателям средства индивидуальной защиты. Также полы торговых точек уже оснащены специальной разметкой, которая позволяет людям соблюдать рекомендованную дистанцию (не менее двух метров в торговом зале и полтора на кассе).

- Мы рады, что предприниматели прислушались ко всем рекомендациям в тот непростой период, я лично убедился в этом, когда посетил один из магазинов сегодня утром. Получил маску и отправился за продуктами, - рассказал зампред краевого правительства, бывший министр экономики Бурятии Александр Бардалеев.

Также в некоторых торговых точках организованы дополнительные меры предосторожности.

- В наших магазинах мы измеряем температуру тела всем сотрудникам, проводим проветривание помещений. Ручки, двери, весы, кабинки для сумок и столы протираем дезинфицирующими растворами,- объяснил предприниматель Роман Сукач.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкалье был зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией, гражданин КНР успешно выздоровел и выписался из больницы. На данный момент в регионе нет случаев заражения.

В Бурятии тем временем 30 подтверждённых случаев заражения, среди больных есть дети. 
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